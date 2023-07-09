На Харківщині відкрили “стежку Сковороди” (фото)

На Харківщині за часів війни створили новий туристичний маршрут. Він проходить місцями, що пов’язані з життям філософа Григорія Сковороди.

“У селищі Бабаї Височанської громади відбулося святкове відкриття туристичного пішохідного маршруту “Стежка Сковороди – подорож джерелами”, – проінформувала пресслужба Харківської облради.

Маршрут розробляла три роки ініціативна група “Сковорода крок”. За допомогою місцевої селищної ради шлях для туристів обладнали.

“Маршрут проходить місцями, які пов’язані з життям видатного філософа-гуманіста, поета Григорія Савича Сковороди”, – зазначили в облраді.

У день відкриття на маршруті гостей зустрічали бандуристи, скрипаль, народний хор “Таліца”. А на березі ставка Гайдучка відбувся святковий концерт. Там же провели майстер-класи з народного ремесла.