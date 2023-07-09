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На Харківщині відкрили “стежку Сковороди” (фото)

Інтерв'ю 22:30   09.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині відкрили “стежку Сковороди” (фото)

На Харківщині за часів війни створили новий туристичний маршрут. Він проходить місцями, що пов’язані з життям філософа Григорія Сковороди.

“У селищі Бабаї Височанської громади відбулося святкове відкриття туристичного пішохідного маршруту “Стежка Сковороди – подорож джерелами”, – проінформувала пресслужба Харківської облради.

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Фото: Височанська селищна рада

Маршрут розробляла три роки ініціативна група “Сковорода крок”. За допомогою місцевої селищної ради шлях для туристів обладнали.

Стежку Сковороди відкрили на Харківщині
Фото: Височанська селищна рада

“Маршрут проходить місцями, які пов’язані з життям видатного філософа-гуманіста, поета Григорія Савича Сковороди”, – зазначили в облраді.

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У день відкриття на маршруті гостей зустрічали бандуристи, скрипаль, народний хор “Таліца”. А на березі ставка Гайдучка відбувся святковий концерт. Там же провели майстер-класи з народного ремесла.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Інтерв'ю, Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 22:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за часів війни створили новий туристичний маршрут. Він проходить місцями, що пов’язані з життям філософа Григорія Сковороди".