На Харківщині відкрили “стежку Сковороди” (фото)
На Харківщині за часів війни створили новий туристичний маршрут. Він проходить місцями, що пов’язані з життям філософа Григорія Сковороди.
“У селищі Бабаї Височанської громади відбулося святкове відкриття туристичного пішохідного маршруту “Стежка Сковороди – подорож джерелами”, – проінформувала пресслужба Харківської облради.
Маршрут розробляла три роки ініціативна група “Сковорода крок”. За допомогою місцевої селищної ради шлях для туристів обладнали.
“Маршрут проходить місцями, які пов’язані з життям видатного філософа-гуманіста, поета Григорія Савича Сковороди”, – зазначили в облраді.
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У день відкриття на маршруті гостей зустрічали бандуристи, скрипаль, народний хор “Таліца”. А на березі ставка Гайдучка відбувся святковий концерт. Там же провели майстер-класи з народного ремесла.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 22:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за часів війни створили новий туристичний маршрут. Він проходить місцями, що пов’язані з життям філософа Григорія Сковороди".