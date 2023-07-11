Отец и два сына незаконно возили оружие с фронта в Харьков (фото)
Правоохранители обнаружили в гараже в Слободском районе целый арсенал оружия, которое туда с прифронтовых территорий под видом волонтеров привозили отец и два его сына.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области мужчины 36, 42 и 69 лет начали свою противоправную деятельность с конца февраля 2022 года. Родственники под видом волонтеров ездили на прифронтовую территорию и перевозили огнестрельное оружие, патроны и другие военные средства поражения.
«7 июля во время проведения обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли боеприпасы, взрывчатки, противотанковые мины, патроны разного калибра, минометные снаряды и тому подобное», — добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Сейчас проходит досудебное расследование по уголовному производству по факту хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили в гараже в Слободском районе целый арсенал оружия, которое туда с прифронтовых территорий под видом волонтеров привозили отец и два его сына.".