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Отец и два сына незаконно возили оружие с фронта в Харьков (фото)

Общество 12:20   11.07.2023
Виктория Яковенко
Отец и два сына незаконно возили оружие с фронта в Харьков (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители обнаружили в гараже в Слободском районе целый арсенал оружия, которое туда с прифронтовых территорий под видом волонтеров привозили отец и два его сына.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области мужчины 36, 42 и 69 лет начали свою противоправную деятельность с конца февраля 2022 года. Родственники под видом волонтеров ездили на прифронтовую территорию и перевозили огнестрельное оружие, патроны и другие военные средства поражения.

«7 июля во время проведения обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли боеприпасы, взрывчатки, противотанковые мины, патроны разного калибра, минометные снаряды и тому подобное», — добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас проходит досудебное расследование по уголовному производству по факту хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители обнаружили в гараже в Слободском районе целый арсенал оружия, которое туда с прифронтовых территорий под видом волонтеров привозили отец и два его сына.".