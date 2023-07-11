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Батько та двоє синів незаконно возили зброю з фронту до Харкова (фото)

Суспільство 12:20   11.07.2023
Вікторія Яковенко
Батько та двоє синів незаконно возили зброю з фронту до Харкова (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили в гаражі у Слобідському районі арсенал зброї, яку туди з прифронтових територій під виглядом волонтерів привозили батько та два його сина.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловіки 36, 42 і 69 років розпочали свою протиправну діяльність з кінця лютого 2022 року. Родичі під виглядом волонтерів їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження.

«7 липня під час проведення обшуку у гаражі правоохоронці виявили та вилучили боєприпаси, вибухівки, протитанкові міни, набої різного калібру, мінометні снаряди тощо», – додали у Харківській обласній прокуратурі.

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили в гаражі у Слобідському районі арсенал зброї, яку туди з прифронтових територій під виглядом волонтерів привозили батько та два його сина.".