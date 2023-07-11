Батько та двоє синів незаконно возили зброю з фронту до Харкова (фото)
Правоохоронці викрили в гаражі у Слобідському районі арсенал зброї, яку туди з прифронтових територій під виглядом волонтерів привозили батько та два його сина.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловіки 36, 42 і 69 років розпочали свою протиправну діяльність з кінця лютого 2022 року. Родичі під виглядом волонтерів їздили до прифронтової території та перевозили вогнепальну зброю, набої та інші військові засоби ураження.
«7 липня під час проведення обшуку у гаражі правоохоронці виявили та вилучили боєприпаси, вибухівки, протитанкові міни, набої різного калібру, мінометні снаряди тощо», – додали у Харківській обласній прокуратурі.
Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили в гаражі у Слобідському районі арсенал зброї, яку туди з прифронтових територій під виглядом волонтерів привозили батько та два його сина.".