Розовые пятна в возобновленном озере в Харькове: экоинспекция проверяет воду

Экоинспекторы проверили на возможное загрязнение воду из озера в Манжосовом яру в Харькове.

Озеро обмелело после разрушения дамбы российским обстрелом минувшей осенью. В 2023-м его начали восстанавливать. Но состояние воды вызвало беспокойство у местных жителей и экоактивистов. Так что на место вызвали представителей Госэкоинспекции в Харьковской области.

«7 июля 2023 года государственные инспекторы по охране окружающей среды осуществили выезд на место происшествия, вызвавшего беспокойство жителей, для обследования территории водоема и состояния поверхностной воды, указанное в обращении. Во время обследования инспекторами было зафиксировано, что часть поверхности озера была покрыта буровато-зелеными водорослями, вода имеет присущий природному водоему запах и цвет. Никаких следов присутствия посторонних веществ на поверхности озера визуально не наблюдалось, фактов гибели водных живых биоресурсов не обнаружено», — сообщила пресс-служба Госэкоинспекции в Харьковской области.

Специалисты считают, что причиной появления розовых пятен на поверхности воды стало природное явления — а именно жизнедеятельность водорослей. Тем не менее на месте отобрали пробы воды, чтобы точно определить причины происходящего.

Сейчас вода — на исследовании в лаборатории.