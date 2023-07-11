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Рожеві плями у відновленому озері в Харкові: екоінспекція перевіряє воду

Суспільство 10:11   11.07.2023
Оксана Горун
Рожеві плями у відновленому озері в Харкові: екоінспекція перевіряє воду Фото: Держекоінспекція в Харківській області

Екоінспектори перевірили на можливе забруднення воду з озера в Манжосовому яру в Харкові.

Озеро обміліло після руйнування греблі російським обстрілом минулої осені. 2023-го його почали відновлювати. Але стан води викликав занепокоєння місцевих жителів та екоактивістів. Тож на місце викликали представників Держекоінспекції в Харківській області.

7 липня 2023 року Державні інспектори з охорони довкілля здійснили виїзд на місце події, що викликала занепокоєння мешканців, для обстеження території водойми та стану поверхневої води, вказаної у зверненні. Під час обстеження інспекторами було зафіксовано, що частина поверхні озера була вкрита буро-зеленими водоростями, вода має притаманний природній водоймі запах та колір. Жодних слідів присутності сторонніх речовин на поверхні озера візуально не спостерігалось, фактів загибелі водних живих біоресурсів не виявлено“, – повідомила пресслужба Держекоінспекції в Харківській області.

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Фахівці вважають, що причиною появи рожевих плям на поверхні води стало природне явище – а саме життєдіяльність водоростей. Однак, на місці відібрали проби води, щоб точно визначити причини того, що відбувається.

Держекоінспектори відібрали проби води в озері у Харкові
Фото: Держекоінспекція в Харківській області

Нині вода – на дослідженні у лабораторії.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екоінспектори перевірили на можливе забруднення воду з озера в Манжосовому яру в Харкові".