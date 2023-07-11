Рожеві плями у відновленому озері в Харкові: екоінспекція перевіряє воду
Екоінспектори перевірили на можливе забруднення воду з озера в Манжосовому яру в Харкові.
Озеро обміліло після руйнування греблі російським обстрілом минулої осені. 2023-го його почали відновлювати. Але стан води викликав занепокоєння місцевих жителів та екоактивістів. Тож на місце викликали представників Держекоінспекції в Харківській області.
“7 липня 2023 року Державні інспектори з охорони довкілля здійснили виїзд на місце події, що викликала занепокоєння мешканців, для обстеження території водойми та стану поверхневої води, вказаної у зверненні. Під час обстеження інспекторами було зафіксовано, що частина поверхні озера була вкрита буро-зеленими водоростями, вода має притаманний природній водоймі запах та колір. Жодних слідів присутності сторонніх речовин на поверхні озера візуально не спостерігалось, фактів загибелі водних живих біоресурсів не виявлено“, – повідомила пресслужба Держекоінспекції в Харківській області.
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Фахівці вважають, що причиною появи рожевих плям на поверхні води стало природне явище – а саме життєдіяльність водоростей. Однак, на місці відібрали проби води, щоб точно визначити причини того, що відбувається.
Нині вода – на дослідженні у лабораторії.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екоінспектори перевірили на можливе забруднення воду з озера в Манжосовому яру в Харкові".