Рожеві плями у відновленому озері в Харкові: екоінспекція перевіряє воду

Екоінспектори перевірили на можливе забруднення воду з озера в Манжосовому яру в Харкові.

Озеро обміліло після руйнування греблі російським обстрілом минулої осені. 2023-го його почали відновлювати. Але стан води викликав занепокоєння місцевих жителів та екоактивістів. Тож на місце викликали представників Держекоінспекції в Харківській області.

“7 липня 2023 року Державні інспектори з охорони довкілля здійснили виїзд на місце події, що викликала занепокоєння мешканців, для обстеження території водойми та стану поверхневої води, вказаної у зверненні. Під час обстеження інспекторами було зафіксовано, що частина поверхні озера була вкрита буро-зеленими водоростями, вода має притаманний природній водоймі запах та колір. Жодних слідів присутності сторонніх речовин на поверхні озера візуально не спостерігалось, фактів загибелі водних живих біоресурсів не виявлено“, – повідомила пресслужба Держекоінспекції в Харківській області.

Фахівці вважають, що причиною появи рожевих плям на поверхні води стало природне явище – а саме життєдіяльність водоростей. Однак, на місці відібрали проби води, щоб точно визначити причини того, що відбувається.

Нині вода – на дослідженні у лабораторії.