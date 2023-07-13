Больше 80% предприятий Харьковщины приостановили производство: 65% «оживают»

65% из тех предприятий, которые вынуждены были приостановить производство с началом полномасштабной воны, «вышли на связь с налоговой».

Такую статистику озвучил начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу».

«За первые месяцы полномасштабной войны более 80% предприятий были вынуждены приостановить производство. В настоящее время 65% из них возобновили ведение статистики в налоговой. Это не значит, что они снова работают. Они просто вышли на связь, сообщили, что не прекратили свое существование. А дальше уже нужно смотреть. С малым и средним бизнесом, наверное, вопросов меньше. Сфера услуг, торговля возвращается», — отметил Синегубов.

При этом часть предприятий из Харьковской области уехали совсем. По последним данным Минэкономики, только воспользовавшись правительственной программой, завершили релокацию 178 предприятий.

«Больше всего поехало на Львовщину – 27%, 16% – на Закарпатье», — сообщил начальник ХОВА.

При этом он ссылается на данные опроса «Ассоциации частных работодателей», согласно которым руководители более 67% переехавших предприятий рассчитывают возобновить производство в Харькове после войны.