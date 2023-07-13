Понад 80% підприємств Харківщини призупинили виробництво: 65% “оживають”
65% із тих підприємств, які змушені були призупинити виробництво з початком повномасштабної вони, “вийшли на зв’язок із податковою”.
Таку статистику озвучив начальник ХОВА Олег Синєгубов у інтерв’ю “Укрінформу”.
“За перші місяці повномасштабної війни понад 80% підприємств були змушені призупинити виробництво. Наразі 65% з них відновили ведення статистики у податковій. Це не означає, що вони знову працюють. Вони просто вийшли на зв’язок, повідомили, що не припинили своє існування. А далі вже треба дивитися. З малим і середнім бізнесом, напевно, питань менше. Сфера послуг, торгівля повертаються”, – зазначив Синєгубов.
При цьому частина підприємств із Харківської області виїхала зовсім. За останніми даними Мінекономіки, лише скориставшись урядовою програмою, завершили релокацію 178 підприємств.
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“Найбільше поїхало на Львівщину – 27%, 16% – на Закарпаття”, – повідомив начальник ХОВА.
При цьому він посилається на дані опитування “Асоціації приватних роботодавців”, згідно з якими керівники понад 67% підприємств, що переїхали, розраховують відновити виробництво в Харкові після війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 18:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "65% із тих підприємств, які змушені були призупинити виробництво з початком повномасштабної вони, “вийшли на зв’язок із податковою”".