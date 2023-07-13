Судимого россиянина, незаконно находившегося в Украине, поймали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители Харьковщины обнаружили гражданина России, который незаконно жил в Украине.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По их данным, 38-летний мужчина вышел из харьковской колонии, где сидел за незаконную переправку людей через госграницу Украины.
Иностранца правоохранители поймали сразу после его освобождения из колонии.
«После того, как судом было принято соответствующее решение, правоохранители доставили гражданина России в «Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине ГПС Украины», с целью дальнейшей депортации», — отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины обнаружили гражданина России, который незаконно жил в Украине.".