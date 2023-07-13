Судимого росіянина, який незаконно перебував в Україні, піймали на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці Харківщини виявили громадянина Росії, який незаконно жив в Україні.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. За їхніми даними, 38-річний чоловік звільнився з харківської колонії, де сидів за незаконне переправлення осіб через держкордон України.
Іноземця правоохоронці піймали одразу після його звільнення з колонії.
«Після того, як судом було ухвалено відповідне рішення, правоохоронці доставили громадянина рф до «Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України», з метою подальшого видворення», – зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини виявили громадянина Росії, який незаконно жив в Україні.".