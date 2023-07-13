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Судимого росіянина, який незаконно перебував в Україні, піймали на Харківщині

Суспільство 12:45   13.07.2023
Вікторія Яковенко
Судимого росіянина, який незаконно перебував в Україні, піймали на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці Харківщини виявили громадянина Росії, який незаконно жив в Україні.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. За їхніми даними, 38-річний чоловік звільнився з харківської колонії, де сидів за незаконне переправлення осіб через держкордон України.

Іноземця правоохоронці піймали одразу після його звільнення з колонії.

«Після того, як судом було ухвалено відповідне рішення, правоохоронці доставили громадянина рф до «Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України», з метою подальшого видворення», – зазначили у поліції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини виявили громадянина Росії, який незаконно жив в Україні.".