65-летний боец харьковской ТрО рвется в штурмовую роту: история воина
65-летний харьковчанин Александр (позывной «Дед») — один из самых возрастных бойцов в местной ТрО. Защищать родной регион пришел в первые дни полномасштабной войны.
Историю Александра рассказали в Силах теробороны ВСУ. Еще в 2014 году он рвался на фронт добровольцем, но его не приняли из-за возраста. Тогда «Дед» занялся волонтерством вместе с женой. Вторую попытку пойти защищать Украину с оружием в руках боец предпринял 24 февраля 2022 года. В этот день российские ракеты и самолеты летели прямо над крышей его дома.
«Сразу решил, что пойду воевать, — рассказывает «Дед». — У меня была травмированная нога, так и пошел с ней в ТРО».
Изначально возрастному бойцу вновь хотели отказать, но все же приняли, ведь враг уже был на Окружной Харькова. И ни один защитник не был лишним.
«Я умею выключать в себе страх. Мне страшно, как и всем, но он не сковывает, не парализует, просто делаешь, что делать», — поделился своим секретом «Дед».
В своем подразделении Александр отвечал за связь. Он принимал участие в боях под Курдюмовкой, где один с гранатометом охранял остатки КСП, а также в Бахмутском районе.
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«Как бы ни было тяжело, в свои 65 он продолжает защищать свою семью и Украину, — отметили на странице Сил ТрО ВСУ в facebook. — Рвется в штурмовую роту».
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летний харьковчанин Александр (позывной «Дед») — один из самых возрастных бойцов в местной ТрО. Защищать родной регион пришел в первые дни полномасштабной войны".