65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна
65-річний харків’янин Олександр (позивний “Дєд”) – один із найбільш вікових бійців у місцевій ТрО. Захищати рідний регіон прийшов у перші дні повномасштабної війни.
Історію Олександра розповіли у Силах тероборони ЗСУ. Ще у 2014 році він рвався на фронт добровольцем, але його не прийняли через вік. Тоді “Дід” зайнявся волонтерством разом із дружиною. Другу спробу піти захищати Україну зі зброєю в руках боєць здійснив 24 лютого 2022 року. Цього дня російські ракети та літаки летіли просто над дахом його будинку.
“Одразу вирішив, що піду воювати, — розповідає “Дєд”. – У мене була травмована нога, так і пішов з нею у ТрО”.
Спочатку віковому бійцю знову хотіли відмовити, але все ж таки прийняли, адже ворог уже був на Окружній Харкова. І жоден захисник не був зайвим.
“Я вмію вимикати в собі страх. Мені страшно, як і всім, але він не сковує, не паралізує, просто робиш те, що маєш робити”, – поділився своїм секретом “Дєд”.
У своєму підрозділі Олександр відповідав за зв’язок. Він брав участь у боях під Курдюмівкою, де один із гранатометом охороняв залишки КСП, а також у Бахмутському районі.
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“Хоч би як було важко, у свої 65 він продовжує захищати свою сім’ю та Україну, – зазначили на сторінці Сил ТрО ЗСУ у фейсбуці. – Рветься у штурмову роту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річний харків’янин Олександр (позивний “Дід”) – один із найбільш вікових бійців у місцевій ТрО. Захищати рідний регіон прийшов у перші дні повномасштабної війни".