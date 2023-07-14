65-річний боєць харківської ТрО рветься до штурмової роти: історія воїна

65-річний харків’янин Олександр (позивний “Дєд”) – один із найбільш вікових бійців у місцевій ТрО. Захищати рідний регіон прийшов у перші дні повномасштабної війни.

Історію Олександра розповіли у Силах тероборони ЗСУ. Ще у 2014 році він рвався на фронт добровольцем, але його не прийняли через вік. Тоді “Дід” зайнявся волонтерством разом із дружиною. Другу спробу піти захищати Україну зі зброєю в руках боєць здійснив 24 лютого 2022 року. Цього дня російські ракети та літаки летіли просто над дахом його будинку.

“Одразу вирішив, що піду воювати, — розповідає “Дєд”. – У мене була травмована нога, так і пішов з нею у ТрО”.

Спочатку віковому бійцю знову хотіли відмовити, але все ж таки прийняли, адже ворог уже був на Окружній Харкова. І жоден захисник не був зайвим.

“Я вмію вимикати в собі страх. Мені страшно, як і всім, але він не сковує, не паралізує, просто робиш те, що маєш робити”, – поділився своїм секретом “Дєд”.

У своєму підрозділі Олександр відповідав за зв’язок. Він брав участь у боях під Курдюмівкою, де один із гранатометом охороняв залишки КСП, а також у Бахмутському районі.

“Хоч би як було важко, у свої 65 він продовжує захищати свою сім’ю та Україну, – зазначили на сторінці Сил ТрО ЗСУ у фейсбуці. – Рветься у штурмову роту”.