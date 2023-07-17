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Россияне ударили по селу на Купянщине: спасатели показали последствия (фото)

Происшествия 19:46   17.07.2023
Елена Нагорная
Россияне ударили по селу на Купянщине: спасатели показали последствия (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Около 18:00 17 июля военные РФ нанесли удар по селу Кондрашовка Купянского района — загорелся частный жилой дом, сообщили в Харьковской ОВА.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отмечают в военной администрации.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате обстрела частного сектора в Кондрашовке около 18:00 вспыхнула машина, стоявшая рядом с жилым домом.

Пожар тушили чрезвычайники из Купянска. Жертв и пострадавших — нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:00 17 июля военные РФ нанесли удар по селу Кондрашовка Купянского района — загорелся частный жилой дом, сообщили в Харьковской ОВА.".