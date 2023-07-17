Россияне ударили по селу на Купянщине: спасатели показали последствия (фото)

Около 18:00 17 июля военные РФ нанесли удар по селу Кондрашовка Купянского района — загорелся частный жилой дом, сообщили в Харьковской ОВА.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отмечают в военной администрации.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате обстрела частного сектора в Кондрашовке около 18:00 вспыхнула машина, стоявшая рядом с жилым домом.

Пожар тушили чрезвычайники из Купянска. Жертв и пострадавших — нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области