Росіяни вдарили по селу на Куп’янщині: рятувальники показали наслідки (фото)

Близько 18:00 17 липня військові РФ завдали удару по селу Кіндрашівка Куп’янського району – спалахнув приватний житловий будинок, повідомили у Харківській ОВА.

Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється, зазначають у військовій адміністрації.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, внаслідок обстрілу приватного сектору в Кіндрашівці близько 18:00 спалахнула машина, що стояла поряд із житловим будинком.

Пожежу гасили надзвичайники з Куп’янська. Жертв та постраждалих – немає.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області