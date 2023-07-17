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Росіяни вдарили по селу на Куп’янщині: рятувальники показали наслідки (фото)

Події 19:46   17.07.2023
Олена Нагорна
Росіяни вдарили по селу на Куп’янщині: рятувальники показали наслідки (фото)

Близько 18:00 17 липня військові РФ завдали удару по селу Кіндрашівка Куп’янського району – спалахнув приватний житловий будинок, повідомили у Харківській ОВА.

Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється, зазначають у військовій адміністрації.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, внаслідок обстрілу приватного сектору в Кіндрашівці близько 18:00 спалахнула машина, що стояла поряд із житловим будинком.

Пожежу гасили надзвичайники з Куп’янська. Жертв та постраждалих – немає.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 19:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 17 липня військові РФ завдали удару по селу Кіндрашівка Куп’янського району – спалахнув приватний житловий будинок, повідомили у Харківській ОВА.".