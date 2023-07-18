Обстрел предприятия в Купянске: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Вечером 17 июля в результате артиллерийского обстрела предприятия в Купянске на Харьковщине пострадали два сотрудника: мужчины 49 и 60 лет.
Последствия обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. Также в городе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 17 июля в результате артиллерийского обстрела предприятия в Купянске на Харьковщине пострадали два сотрудника: мужчины 49 и 60 лет.".