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Обстрел предприятия в Купянске: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 11:39   18.07.2023
Виктория Яковенко
Обстрел предприятия в Купянске: прокуратура показала последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 17 июля в результате артиллерийского обстрела предприятия в Купянске на Харьковщине пострадали два сотрудника: мужчины 49 и 60 лет.

Последствия обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. Также в городе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 17 июля в результате артиллерийского обстрела предприятия в Купянске на Харьковщине пострадали два сотрудника: мужчины 49 и 60 лет.".