Обстрел предприятия в Купянске: прокуратура показала последствия (фото)

Вечером 17 июля в результате артиллерийского обстрела предприятия в Купянске на Харьковщине пострадали два сотрудника: мужчины 49 и 60 лет.

Последствия обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. Также в городе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).