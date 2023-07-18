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Обстріл підприємства у Куп’янську: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 11:39   18.07.2023
Виктория Яковенко
Обстріл підприємства у Куп’янську: прокуратура показала наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Ввечері 17 липня внаслідок артилерійського обстрілу підприємства у Куп’янську на Харківщині постраждали два співробітники: чоловіки 49 та 60 років.

Наслідки обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі. Також у місті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:39;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 17 липня внаслідок артилерійського обстрілу підприємства у Куп’янську на Харківщині постраждали два співробітники: чоловіки 49 та 60 років.".