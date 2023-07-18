Обстріл підприємства у Куп’янську: прокуратура показала наслідки (фото)

Ввечері 17 липня внаслідок артилерійського обстрілу підприємства у Куп’янську на Харківщині постраждали два співробітники: чоловіки 49 та 60 років.

Наслідки обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі. Також у місті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).