Взрывы будут слышать сегодня жители в Харьковской области

Сегодня с 09:00 до 10:00 будут уничтожать снаряды и мины в районе объездной дороги Балаклея — Байрак, сообщили в ХОВА.

«В районе объездной дороги Балаклея – Байрак с 09:00 до 10:00 произойдет контролируемое уничтожение ВНП. Продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 8,5 га территории и обезвредили 121 взрывоопасный предмет», — сообщили в ХОВА.