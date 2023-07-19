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Взрывы будут слышать сегодня жители в Харьковской области

Происшествия 09:08   19.07.2023
Оксана Якушко
Взрывы будут слышать сегодня жители в Харьковской области

Сегодня с 09:00 до 10:00 будут уничтожать снаряды и мины в районе объездной дороги Балаклея — Байрак, сообщили в ХОВА.

«В районе объездной дороги Балаклея – Байрак с 09:00 до 10:00 произойдет контролируемое уничтожение ВНП. Продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 8,5 га территории и обезвредили 121 взрывоопасный предмет», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 09:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня с 09:00 до 10:00 будут уничтожать снаряды и мины в районе объездной дороги Балаклея — Байрак, сообщили в ХОВА.".