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Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині

Події 09:08   19.07.2023
Оксана Якушко
Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині

Сьогодні з 09:00 до 10:00 знищуватимуть снаряди та міни в районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак, повідомили у ХОВА.

«У районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак з 09:00 до 10:00 відбудеться контрольоване знищення ВНП. Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет», – повідомили в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 09:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з 09:00 до 10:00 знищуватимуть снаряди та міни в районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак, повідомили у ХОВА.".