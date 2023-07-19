Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині
Сьогодні з 09:00 до 10:00 знищуватимуть снаряди та міни в районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак, повідомили у ХОВА.
«У районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак з 09:00 до 10:00 відбудеться контрольоване знищення ВНП. Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет», – повідомили в ХОВА.
Читайте також: Сапери, які розміновують південь для наступу ЗСУ, стали мішенню №1 для росіян
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 09:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з 09:00 до 10:00 знищуватимуть снаряди та міни в районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак, повідомили у ХОВА.".