Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині

Сьогодні з 09:00 до 10:00 знищуватимуть снаряди та міни в районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак, повідомили у ХОВА.

«У районі об’їзної дороги Балаклія – Байрак з 09:00 до 10:00 відбудеться контрольоване знищення ВНП. Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет», – повідомили в ХОВА.