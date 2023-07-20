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Будет громко: под Харьковом работают саперы

Общество 10:03   20.07.2023
Оксана Горун
Будет громко: под Харьковом работают саперы Фото: telegram Олега Синегубова

В ХОВА предупредили о плановых взрывах на территории Циркуновской громады под Харьковом.

«В Циркуновской громаде работают саперы. С 11:00 до 11:30 будут проводиться контролируемые взрывы взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

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Отметим, что разминирование на территории Циркуновской громады проводят уже не первый месяц. Звуки взрывов, которые там проводят, периодически слышны в Харькове.

 

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 10:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о плановых взрывах на территории Циркуновской громады под Харьковом".