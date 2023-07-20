Будет громко: под Харьковом работают саперы
Фото: telegram Олега Синегубова
В ХОВА предупредили о плановых взрывах на территории Циркуновской громады под Харьковом.
«В Циркуновской громаде работают саперы. С 11:00 до 11:30 будут проводиться контролируемые взрывы взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.
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Отметим, что разминирование на территории Циркуновской громады проводят уже не первый месяц. Звуки взрывов, которые там проводят, периодически слышны в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о плановых взрывах на территории Циркуновской громады под Харьковом".