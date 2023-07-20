Будет громко: под Харьковом работают саперы

В ХОВА предупредили о плановых взрывах на территории Циркуновской громады под Харьковом.

«В Циркуновской громаде работают саперы. С 11:00 до 11:30 будут проводиться контролируемые взрывы взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Отметим, что разминирование на территории Циркуновской громады проводят уже не первый месяц. Звуки взрывов, которые там проводят, периодически слышны в Харькове.