Буде гучно: під Харковом працюють сапери
Фото: телеграм Олега Синєгубова
У ХОВА попередили про планові вибухи на території Циркунівської громади під Харковом.
“У Циркунівській громаді працюють сапери. З 11:00 до 11:30 будуть проводитись контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.
Читайте також: Вже у Кабміні: які ОТГ Харківщини включать до зони активних бойових дій
Зазначимо, що розмінування на території Циркунівської громади проводять уже не перший місяць. Звуки вибухів, які там проводять, періодично чутно в Харкові.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Буде гучно: під Харковом працюють сапери»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про планові вибухи на території Циркунівської громади під Харковом".