Буде гучно: під Харковом працюють сапери

У ХОВА попередили про планові вибухи на території Циркунівської громади під Харковом.

“У Циркунівській громаді працюють сапери. З 11:00 до 11:30 будуть проводитись контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Зазначимо, що розмінування на території Циркунівської громади проводять уже не перший місяць. Звуки вибухів, які там проводять, періодично чутно в Харкові.