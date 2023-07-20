Live
  • Четвер 20.07.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.01
    • 🟢

Буде гучно: під Харковом працюють сапери

Суспільство 10:03   20.07.2023
Оксана Горун
Буде гучно: під Харковом працюють сапери Фото: телеграм Олега Синєгубова

У ХОВА попередили про планові вибухи на території Циркунівської громади під Харковом.

У Циркунівській громаді працюють сапери. З 11:00 до 11:30 будуть проводитись контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Читайте також: Вже у Кабміні: які ОТГ Харківщини включать до зони активних бойових дій

Зазначимо, що розмінування на території Циркунівської громади проводять уже не перший місяць. Звуки вибухів, які там проводять, періодично чутно в Харкові.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Інститут вивчення війни повідомив про дві проблеми окупантів на півдні України
Інститут вивчення війни повідомив про дві проблеми окупантів на півдні України
19.07.2023, 14:05
Терехов заявив, що дітей у Харкові навчатимуть у метро (відео)
Терехов заявив, що дітей у Харкові навчатимуть у метро (відео)
20.07.2023, 10:18
ISW не знайшов підтверджень заявам росіян про успіхи під Куп’янськом
ISW не знайшов підтверджень заявам росіян про успіхи під Куп’янськом
20.07.2023, 07:41
Загинули жінка та чоловік через обстріли на Харківщині (фото)
Загинули жінка та чоловік через обстріли на Харківщині (фото)
20.07.2023, 10:30
Синєгубов про Куп’янський напрям: без просування, по Куп’янську били Тюльпаном
Синєгубов про Куп’янський напрям: без просування, по Куп’янську били Тюльпаном
20.07.2023, 08:50
Шукають “народного міліціонера”, який проводив обшуки на Харківщині
Шукають “народного міліціонера”, який проводив обшуки на Харківщині
19.07.2023, 17:16

Новини за темою:

09:08
Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині
08:57
Підрив Кримського мосту: потік туристів із РФ “забиває” логістику армії – ISW
11:41
На Кримському мосту “вбили шанувальників Путіна” – Гончаренко
11:22
Поблизу Харкова до опівдня можуть лунати вибухи – ХОВА
11:17
Незаконні конструкції недовговічні – Подоляк про вибух на Кримському мосту

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Буде гучно: під Харковом працюють сапери»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 10:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про планові вибухи на території Циркунівської громади під Харковом".