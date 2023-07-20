Кассетными снарядами, предоставленными США, ведет огонь Украина по россиянам

Украина начала обстрел армии рф кассетными боеприпасами, предоставленными США, пытаясь разбить хорошо укрепленные российские позиции. Также эти боеприпасы планируют применить в Бахмуте, сообщило издание Washington Post.

Использование противоречивого оружия американского производства, о котором ранее не сообщалось, произошло после тяжелого решения президента Байдена распорядиться о поставке широко запрещенных боеприпасов на прошлой неделе. Шаг, который правозащитные группы, европейские союзники и некоторые демократы критиковали из-за риска жертв среди гражданского населения.

Президент рф Владимир Путин, говоря о кассетных боеприпасах, пригрозил Украине принять ответные меры, «если они будут использованы против нас», хотя рф уже применяла кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины не менее 24 раз с начала вторжения.

Кассетные бомбы, запрещенные в более чем 120 странах, взрываются в воздухе над целью, выбрасывая десятки или сотни меньших бомб на площадь, которая может быть размером в несколько футбольных полей. Дети особенно уязвимы, поскольку суббоеприпасы могут не взорваться, пока их не подберут, возможно, через годы после завершения конфликта.

Но украинские чиновники давно требуют боеприпасов, которые, по их словам, компенсируют их значительный недостаток в артиллерии, оружии и количестве войск.

На этой неделе полковник Александр Бакулин, командир 57-й бригады, сказал BBC News, что кассетные боеприпасы нужны для «нанесения максимального ущерба вражеской пехоте», хотя он признал, что они «не решат всех наших проблем на поле боя».

Кроме позиций на линии фронта на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы также планируют применить вблизи Бахмута.

Украинский чиновник сказал The Washington Post, что боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разбить траншеи, замедляющие украинские силы, стремящиеся вернуть территорию. Чиновник, как и другие, говорил на условиях анонимности.

Решение Байдена отправить боеприпасы появилось после месяца дебатов в администрации. Байден обошел закон согласно редкому положению Закона об иностранной помощи, которое позволяет президенту оказывать помощь, независимо от ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это жизненно важный интерес национальной безопасности США.

Министр обороны Ллойд Остин защитил это решение на прошлой неделе, заявив, что кассетные боеприпасы обеспечивают промежуточную способность, чтобы держать давление на россиян, пока западное производство оружия не оживится. Остин сказал, что Украина взяла «письменное обязательство» не использовать боеприпасы против населенных пунктов и что будут приложены усилия, чтобы попытаться очистить районы, где расположено оружие.

«Они будут записывать места, где они используют, и они определят приоритетность усилий по разминированию, и мы поможем им сделать это в тех местах, где они их использовали», – сказал Остин.

Большинство союзников Вашингтона по НАТО подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, договор, запрещающий их использование и производство, но Соединенные Штаты, рф и Украина никогда не подписывали этот договор.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отверг идею, что отправка боеприпасов подвергает сомнению моральный авторитет США.

«Наш моральный авторитет и моральный авторитет Украины в этом конфликте вытекает из того факта, что мы поддерживаем страну, которая испытала жестокую атаку со стороны ее соседа с ракетами и бомбами, падающими на ее города, убивая ее мирных жителей, разрушая ее школы , церкви, больницы, – сказал Салливан. – И мнение, что предоставление Украине оружия, чтобы она могла защищать свою родину, защитить свое мирное население, является вызовом нашему моральному авторитету — я считаю сомнительным».