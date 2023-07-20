Касетними боєприпасами, наданими США, Україна веде вогонь по росіянам

Україна почала обстріл армії рф касетними боєприпасами, наданими США, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції. Також ці боєприпаси планують застосувати у Бахмуті, повідомило видання Washington Post.

Використання суперечливої зброї американського виробництва, про яку раніше не повідомляли, сталося після « важкого рішення » президента Байдена розпорядитися про поставку широко заборонених боєприпасів минулого тижня. Крок, який правозахисні групи, європейські союзники та деякі демократи критикували через до ризику жертв серед цивільного населення.

Президент рф Володимир Путін, говорячи про касетні боєприпаси, пригрозив Україні вжити заходів у відповідь, «якщо вони будуть використані проти нас», хоча рф вже застосовувала касетні боєприпаси в населених пунктах України щонайменше 24 рази з початку вторгнення.

Касетні бомби, заборонені у понад 120 країнах, вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи десятки чи сотні менших бомб на площу, яка потенційно може бути розміром із кілька футбольних полів. Діти особливо вразливі, оскільки суббоєприпаси можуть не вибухнути, поки їх не підберуть, можливо, за роки після завершення конфлікту.

Але українські чиновники вже давно вимагають боєприпасів, які, за їхніми словами, компенсують їх значний недолік в артилерії, зброї та кількості військ.

Цього тижня полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї бригади, сказав BBC News, що касетні боєприпаси потрібні для «завдання максимальної шкоди ворожій піхоті», хоча він визнав, що вони «не вирішать усіх наших проблем на полі бою».

Крім позицій на лінії фронту на південному сході України, касетні боєприпаси також планується застосувати поблизу Бахмута.

Український чиновник сказав The Washington Post, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб розбити траншеї, які уповільнюють українські сили, які прагнуть повернути територію. Чиновник, як і інші, говорив на умовах анонімності.

Рішення Байдена відправити боєприпаси відбулося після місяців дебатів в адміністрації. Байден обійшов закон згідно з рідкісним положенням Закону про іноземну допомогу, яке дозволяє президенту надавати допомогу, незалежно від обмежень на експорт зброї, якщо він вирішить, що це є життєво важливим інтересом національної безпеки США.

Міністр оборони Ллойд Остін захистив це рішення минулого тижня, заявивши, що касетні боєприпаси забезпечують «проміжну здатність», щоб тримати тиск на росіян, доки західне виробництво зброї не пожвавиться і Києву більше не знадобиться ця небезпечна зброя. Остін сказав, що Україна взяла «письмове зобов’язання» не використовувати боєприпаси проти населених пунктів і що буде докладено зусиль, щоб спробувати очистити райони, де розміщена зброя.

«Вони записуватимуть місця, де вони їх використовують, і вони визначать пріоритетність зусиль з розмінування, і ми допоможемо їм зробити це в тих місцях, де вони їх використовували», – сказав Остін.

Більшість союзників Вашингтона по НАТО підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, договір, який забороняє їх використання та виробництво, але Сполучені Штати, Росія та Україна ніколи не підписували цей договір.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван відкинув ідею, що відправка боєприпасів ставить під сумнів моральний авторитет США.

«Наш моральний авторитет і моральний авторитет України в цьому конфлікті випливає з того факту, що ми підтримуємо країну, яка зазнала жорстокої, жорстокої атаки з боку її сусіда з ракетами та бомбами, що падають на її міста, вбиваючи її мирних жителів, руйнуючи її школи, церкви , його лікарні», – сказав Салліван. – І думка про те, що надання Україні зброї для того, щоб вона могла захищати свою батьківщину, захистити своє мирне населення, є якимось викликом нашому моральному авторитету — я вважаю сумнівною».