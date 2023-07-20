Live
  • Четверг 20.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.01
    • 🟢

Катастрофа для аграриев Харьковщины — ХОВА о разрыве «зерновой сделки»

Харьков 12:52   20.07.2023
Оксана Горун
Катастрофа для аграриев Харьковщины — ХОВА о разрыве «зерновой сделки»

80-90 % зерна, которое производится в Харьковской области, идет на экспорт. Если его своевременно не вывезти, урожай испортится. Ситуацию местному СМИ «Думка» прокомментировал замначальника ХОВА Евгений Иванов.

«Это катастрофа масштабов, которые превысят масштабы в прошлом году соответствующего периода до создания «зернового сделки». То есть это невозможность ни вывезти, ни продать зерно. Оно просто портится и не продается вообще. Наша переработка не в состоянии переработать более 10-20% от количества производимого зерна. Мы до 80-90% должны экспортировать из региона», — сказал Иванов, комментируя разрыв «зерновой сделки» со стороны РФ.

Он отметил, что аграриям Харьковской области и без того нелегко — ведь область максимально далеко от западной границы и портов, так что вывозить урожай логистически непросто, а это сказывается на доходах производителей. Он также спрогнозировал, что производство зерна на Харьковщине в случае невозможности его вывезти в течение года может упасть на 80-90%.

Читайте также: «Зерновая сделка» «похоронила» важное направление контрнаступления – Свитан

«Это стратегический вопрос продовольственной безопасности не только для нашей страны и нашей области, но и для мира тоже. То есть катастрофа будет и для тех, кто получал это зерно», — отметил замначальника ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
20.07.2023, 08:23
Терехов заявил, что детей в Харькове будут учить в метро (видео)
Терехов заявил, что детей в Харькове будут учить в метро (видео)
20.07.2023, 10:18
«Делают просто невероятные вещи» — командир из 92 ОМБр о Купянском направлении
«Делают просто невероятные вещи» — командир из 92 ОМБр о Купянском направлении
20.07.2023, 12:26
Поликлиника в Харькове покупала футболки по 5000 грн: главврача отстранили
Поликлиника в Харькове покупала футболки по 5000 грн: главврача отстранили
19.07.2023, 16:42
Часть переселенцев лишат выплат: кого коснется — информация ХОВА
Часть переселенцев лишат выплат: кого коснется — информация ХОВА
20.07.2023, 11:40
Утром россияне ударили по Харьковщине: погиб мужчина — Синегубов
Утром россияне ударили по Харьковщине: погиб мужчина — Синегубов
20.07.2023, 08:38

Новости по теме:

11:40
Часть переселенцев лишат выплат: кого коснется — информация ХОВА
14:55
Синегубов рассказал про ситуацию со светом на Харьковщине
14:29
Фермерам Харьковщины, чьи поля не разминируют к зиме, могут выделить деньги
14:05
На Харьковщине увеличилась «серая зона» — Синегубов о Купянском направлении
13:26
Пять случаев бешенства животных зафиксировали за полгода на Харьковщине

  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Катастрофа для аграриев Харьковщины — ХОВА о разрыве «зерновой сделки»»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 12:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "80-90 % зерна, которое производится в Харьковской области, идет на экспорт. Если его своевременно не вывезти, урожай испортится. Ситуацию местному СМИ «Думка» прокомментировал замначальника ХОВА Евгений Иванов".