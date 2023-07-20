Катастрофа для аграриев Харьковщины — ХОВА о разрыве «зерновой сделки»

80-90 % зерна, которое производится в Харьковской области, идет на экспорт. Если его своевременно не вывезти, урожай испортится. Ситуацию местному СМИ «Думка» прокомментировал замначальника ХОВА Евгений Иванов.

«Это катастрофа масштабов, которые превысят масштабы в прошлом году соответствующего периода до создания «зернового сделки». То есть это невозможность ни вывезти, ни продать зерно. Оно просто портится и не продается вообще. Наша переработка не в состоянии переработать более 10-20% от количества производимого зерна. Мы до 80-90% должны экспортировать из региона», — сказал Иванов, комментируя разрыв «зерновой сделки» со стороны РФ.

Он отметил, что аграриям Харьковской области и без того нелегко — ведь область максимально далеко от западной границы и портов, так что вывозить урожай логистически непросто, а это сказывается на доходах производителей. Он также спрогнозировал, что производство зерна на Харьковщине в случае невозможности его вывезти в течение года может упасть на 80-90%.

«Это стратегический вопрос продовольственной безопасности не только для нашей страны и нашей области, но и для мира тоже. То есть катастрофа будет и для тех, кто получал это зерно», — отметил замначальника ХОВА.