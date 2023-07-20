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Катастрофа для аграріїв Харківщини – ХОВА про розрив “зернової угоди”

Економіка 12:52   20.07.2023
Оксана Горун
Катастрофа для аграріїв Харківщини – ХОВА про розрив “зернової угоди”

80-90% зерна, яке виробляється в Харківській області, йде на експорт. Якщо його вчасно не вивезти, урожай зіпсується. Ситуацію місцевому ЗМІ “Думка” прокоментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Це катастрофа масштабів, які перевищать масштаби минулого року відповідного періоду до створення “зернової угоди”. Тобто це неможливість ані вивезти, ані продати зерно. Воно просто псується і не продається взагалі. Наша переробка не в змозі переробити більше 10-20% від кількості виробленого зерна. Ми до 80-90% повинні експортувати з регіону”, – сказав Іванов, коментуючи розрив “зернової угоди” з боку РФ.

Він зазначив, що аграріям Харківщини й так нелегко – адже область максимально далеко від західного кордону та портів, тож вивозити врожай логістично непросто, а це позначається на доходах виробників. Він також спрогнозував, що виробництво зерна на Харківщині в разі неможливості вивезти його протягом року може впасти на 80-90%.

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“Це стратегічне питання харчової безпеки не тільки для нашої країни і нашої області, але й для світу також. Тобто катастрофа буде і для тих, хто отримував це зерно”, – зазначив заступник начальника ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Економіка, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "80-90% зерна, яке виробляється в Харківській області, йде на експорт. Якщо його вчасно не вивезти, урожай зіпсується. Ситуацію місцевому ЗМІ “Думка” прокоментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов".