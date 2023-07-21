Хозяина квартиры избили до потери сознания: на Харьковщине поймали грабителей

В поселке Панютино двое мужчин ограбили квартиру и жестоко избили ее владельца.

По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленники 35 и 30 лет позвонили в квартиру потерпевшего, а когда тот открыл дверь, ударили его в лицо. Когда мужчина упал, нападавшие продолжали избивать его, требуя отдать им драгоценности и ценные вещи, пока тот не упал в обморок.

Воспользовавшись тем, что потерпевший не мог сопротивляться, злоумышленники обыскали квартиру и забрали имущество, принадлежавшее их жертве.

Злоумышленников обвиняют по факту разбоя, совершенного по предварительному сговору, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК). Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.