Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників

У селищі Панютине двоє чоловіків пограбували квартиру та жорстоко побили її власника.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисники 35 і 30 років подзвонили у квартиру потерпілого, а коли той відчинив двері, вдарили його в обличчя. Коли чоловік впав, нападники продовжували бити його, вимагаючи передати їм коштовності та цінні речі, поки той не втратив свідомість.

Скориставшись тим, що потерпілий не міг чинити їм опору, зловмисники обшукали квартиру і забрали майно, яке належало їх жертві.

Зловмисників обвинувачують за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Їм загрожує від 8 до 15 років тюрми.