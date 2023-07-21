Live
  • П’ятниця 21.07.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників

Суспільство 16:06   21.07.2023
Вікторія Яковенко
Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників Фото: Харківська обласна прокуратура

У селищі Панютине двоє чоловіків пограбували квартиру та жорстоко побили її власника.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисники 35 і 30 років подзвонили у квартиру потерпілого, а коли той відчинив двері, вдарили його в обличчя. Коли чоловік впав, нападники продовжували бити його, вимагаючи передати їм коштовності та цінні речі, поки той не втратив свідомість.

Скориставшись тим, що потерпілий не міг чинити їм опору, зловмисники обшукали квартиру і забрали майно, яке належало їх жертві.

Зловмисників обвинувачують за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Їм загрожує від 8 до 15 років тюрми.

01
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Знімав ролики про «хороших русских»: затримали зрадника з Вовчанська

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
21.07.2023, 11:49
У школі мистецтв на Харківщині обладнають бомбосховище
У школі мистецтв на Харківщині обладнають бомбосховище
21.07.2023, 11:17
Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників
Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників
21.07.2023, 16:06
Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах
Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах
21.07.2023, 10:35
Без холодної води на майже два дні залишиться частина Холодногірського району
Без холодної води на майже два дні залишиться частина Холодногірського району
21.07.2023, 13:53
Підрив трактора на Харківщині: внаслідок вибуху сталася пожежа (фото)
Підрив трактора на Харківщині: внаслідок вибуху сталася пожежа (фото)
21.07.2023, 15:20

Новини за темою:

16:06
Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників
15:20
Підрив трактора на Харківщині: внаслідок вибуху сталася пожежа (фото)
14:51
Знімав ролики про «хороших русских»: затримали зрадника з Вовчанська
13:40
Трактор на дистанційному керуванні підірвався на Харківщині
13:26
У Куп’янській мерії викрили чотирьох зрадників, які працювали на ворога

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 16:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Панютине двоє чоловіків пограбували квартиру та жорстоко побили її власника.".