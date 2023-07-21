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Конвоировал земляков. 15 лет дали экс-полицейскому с Харьковщины за госизмену

Происшествия 23:07   21.07.2023
Оксана Якушко
Конвоировал земляков. 15 лет дали экс-полицейскому с Харьковщины за госизмену

На Харьковщине впервые осудили бывшего правоохранителя за госизмену, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июне прошлого года действующий сержант полиции — начальник конвоя отделения №3 взвода №3 роты №2 батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области добровольно перешел на сторону врага и сотрудничал с российскими захватчиками, которые оккупировали Купянск.

Он вступил в должность «и.о. начальника группы конвойной службы», а в дальнейшем стал «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

Мужчина конвоировал задержанных оккупантами земляков. За свою работу предатель получал ежемесячно 70 тысяч рублей.

В начале этого года правоохранители задержали мужчину в Купянском районе.

21 июля коллегия судей Червонозаводского районного суда Харькова вынесла обвинительный приговор предателю. Ему назначили наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

На суде мужчина свою вину признал полностью и раскаялся.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 23:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине впервые осудили бывшего правоохранителя за госизмену, сообщила Харьковская областная прокуратура.".