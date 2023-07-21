Конвоював земляків. 15 років отримав експоліцейський з Харківщини за держзраду
На Харківщині вперше засудили колишнього правоохоронця за держзраду, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Прокурори у суді довели, що торік, у червні, діючий сержант поліції — начальник конвою відділення №3 взводу №3 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували Куп‘янськ.
Він обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».
Він конвоював затриманих окупантами земляків. За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.
Напочатку цього року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі.
21 липня колегія суддів Червонозаводського районного суду Харкова винесла обвинувальний вирок зраднику. Йому призначили покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та розкаявся.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 23:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вперше засудили колишнього правоохоронця за держзраду, повідомила Харківська обласна прокуратура.".