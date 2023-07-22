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72-летняя женщина подорвалась на мине в Изюме на Харьковщине

Происшествия 13:52   22.07.2023
Оксана Якушко
72-летняя женщина подорвалась на мине в Изюме на Харьковщине

Потерпевшую, которая ранена из-за взрыва мины, госпитализировали, сообщили в ХОВА.

«Сегодня в городе Изюм 72-летняя женщина подорвалась на взрывном устройстве. Пострадавшую с травмой ноги доставили больницы», — рассказали в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потерпевшую, которая ранена из-за взрыва мины, госпитализировали, сообщили в ХОВА.".