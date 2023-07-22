72-річна жінка підірвалася на міні в Ізюмі на Харківщині

Потерпілу, поранену через вибух міни в Ізюмі, ушпиталили, повідомили в ХОВА.

«Сьогодні у місті Ізюм 72-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої. Постраждалу з травмою ноги доправили до лікарні», – розповіли у ХОВА.