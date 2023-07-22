72-річна жінка підірвалася на міні в Ізюмі на Харківщині
Потерпілу, поранену через вибух міни в Ізюмі, ушпиталили, повідомили в ХОВА.
«Сьогодні у місті Ізюм 72-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої. Постраждалу з травмою ноги доправили до лікарні», – розповіли у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 13:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потерпілу, поранену через вибух міни в Ізюмі, ушпиталили, повідомили в ХОВА.".