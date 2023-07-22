Бежали на телеге. Трех уклонистов с Харьковщины поймали на границе с Молдовой

В Одесской области задержали нарушителей границы, которые хотели пересечь границу на телеге, сообщили в ГПСУ.

Трое мужчин призывного возраста, жители Харьковской области, через интернет связались с молдаванином, который пообещал помочь им пересечь границу с Молдовой за 4 500 долларов США с каждого. Перевозить через границу уклонистов должны были на гужевом транспорте.

Но как только мужчины прибыли к указанному месту на границе с Молдовой, уклонистов и переправщика задержали на «горячем» пограничники.

Переправщик сразу отправился за решетку – его уже ловили за подобное преступление в сентябре 2022 года, а в апреле 2023 года приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью один год.

Животных и воз пограничники вернули гражданской жене задержанного гражданина Молдовы.

На уклонистов-харьковчан составили протоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП и передали представителям Нацполиции.