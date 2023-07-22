Бежали на телеге. Трех уклонистов с Харьковщины поймали на границе с Молдовой
В Одесской области задержали нарушителей границы, которые хотели пересечь границу на телеге, сообщили в ГПСУ.
Трое мужчин призывного возраста, жители Харьковской области, через интернет связались с молдаванином, который пообещал помочь им пересечь границу с Молдовой за 4 500 долларов США с каждого. Перевозить через границу уклонистов должны были на гужевом транспорте.
Но как только мужчины прибыли к указанному месту на границе с Молдовой, уклонистов и переправщика задержали на «горячем» пограничники.
Переправщик сразу отправился за решетку – его уже ловили за подобное преступление в сентябре 2022 года, а в апреле 2023 года приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью один год.
Животных и воз пограничники вернули гражданской жене задержанного гражданина Молдовы.
На уклонистов-харьковчан составили протоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП и передали представителям Нацполиции.
Читайте также: На 3 года посадили 32-летнего уклониста с Изюмщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бежали на телеге. Трех уклонистов с Харьковщины поймали на границе с Молдовой»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 18:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Одесской области задержали нарушителей границы, которые хотели пересечь границу на телеге, сообщили в ГПСУ.".