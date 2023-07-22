Тікали на возі. Трьох ухилянтів з Харківщини впіймали на кордоні з Молдовою

На Одещині затримали порушників кордону, які хотіли перетнути кордон на возі, повідомили у ДПСУ.

Троє чоловіків призовного віку, жителі Харківської області, через інтернет зв’язалися з жителем прикордоння, який пообіцяв допомогти їм перетнути кордон із Молдовою за 4 500 доларів США з кожного. Перевозити через кордон ухилянтів мали на гужовому транспорті.

Але як тільки чоловіки прибули до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів та переправника затримали на «гарячому» прикордонники.

Переправник одразу відправився за ґрати – його вже затримували за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року засудили на п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік.

Тварин і віз прикордонники повернули цивільній дружині затриманого громадянина Молдови.

На ухилянтів-харків’ян склали протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП та передали представникам Нацполіції.