Тікали на возі. Трьох ухилянтів з Харківщини впіймали на кордоні з Молдовою
На Одещині затримали порушників кордону, які хотіли перетнути кордон на возі, повідомили у ДПСУ.
Троє чоловіків призовного віку, жителі Харківської області, через інтернет зв’язалися з жителем прикордоння, який пообіцяв допомогти їм перетнути кордон із Молдовою за 4 500 доларів США з кожного. Перевозити через кордон ухилянтів мали на гужовому транспорті.
Але як тільки чоловіки прибули до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів та переправника затримали на «гарячому» прикордонники.
Переправник одразу відправився за ґрати – його вже затримували за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року засудили на п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік.
Тварин і віз прикордонники повернули цивільній дружині затриманого громадянина Молдови.
На ухилянтів-харків’ян склали протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП та передали представникам Нацполіції.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 18:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Одещині затримали порушників кордону, які хотіли перетнути кордон на возі, повідомили у ДПСУ.".