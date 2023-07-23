Удар по Одесчине: ПВО сбила 9 из 19 российских ракет

9 из 19 ракет, запущенных этой ночью армией РФ по Одесской области, уничтожила украинская ПВО, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общем противник применил:

— 5 крылатых «Оникс» с берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым);

— 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

— 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» — предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

— 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» (Крым);

— 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (Крым).

ПВО уничтожила 4 «Калибра» и 5 ракет «Искандер-К».

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