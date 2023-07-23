Удар по Одещині: ППО збила 9 із 19 російських ракет
9 із 19 ракет, запущених цієї ночі армією РФ по Одещині, знищила українська ППО, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом супротивник застосував:
– 5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
– 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
– 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
– 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
– 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).
ППО знищила 4 “Калібри” та 5 ракет “Іскандер-К”.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 10:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 із 19 ракет, запущених цієї ночі армією РФ по Одещині, знищила українська ППО, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.".