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В Одесі внаслідок нічного ракетного удару РФ є загиблий і багато поранених

Політика 08:01   23.07.2023
Олена Нагорна
В Одесі внаслідок нічного ракетного удару РФ є загиблий і багато поранених

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 23 липня в Одесі одна людина загинула та ще 19 отримали поранення. Пошкоджено шість будинків, зокрема багатоквартирних, дві пам’ятки архітектури та храм.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними ГУ Нацполіції в Одеській області, одна людина загинула, а поранено – 22, серед яких четверо дітей. 14 громадян, серед яких троє дітей, ушпиталено.

“Унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Пошкодження отримала одна з релігійних споруд у центрі міста, де спалахнула пожежа”, – пишуть правоохоронці.


ГУ НП в Одеській області

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські удари по українських судноплавних і сільськогосподарських інфраструктурних об’єктах на півдні України, можливо, стихають або переходять у режим тимчасового затишшя.

“Інтенсивність російських ударів безпілотниками та ракетами по українській судноплавній і сільськогосподарській інфраструктурі на півдні України неухильно знижувалася з 19 липня. Український Генеральний штаб повідомив, що 22 липня російські сили запустили тільки п’ять безпілотників “Шахед” з південно-східного напрямку – всі вони, як повідомляється, були перехоплені українською ППО”, – пишуть аналітики.

В ISW нагадали, що 20 липня російські війська запустили сім крилатих ракет «Онікс», чотири протикорабельні ракети Х-22, три крилаті ракети морського базування «Калібр», п’ять балістичних ракет «Іскандер» та 19 безпілотників іранського виробництва «Шахед». 18 та 19 липня російські сили випустили по Україні ще більше снарядів.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 23 липня в Одесі одна людина загинула та ще 19 отримали поранення. Пошкоджено шість будинків, зокрема багатоквартирних, дві пам’ятки архітектури та храм. ".