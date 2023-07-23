В Одессе вследствие ночного ракетного удара РФ есть погибший и много раненых

В результате вражеской атаки в ночь на 23 июля в Одессе один человек погиб и еще 19 получили ранения. Повреждены 6 домов, в частности многоквартирных, две памятки архитектуры и храм.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным ГУ Нацполиции в Одесской области, один человек погиб, а ранены — 22, среди которых четверо детей. 14 граждан, среди которых трое детей, госпитализированы.

«В результате ракетной атаки повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан. Во многих домах повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Повреждения получило одно из религиозных сооружений в центре города, где вспыхнул пожар», пишут правоохранители.



ГУ НП в Одесской области

При этом в Институте изучения войны (ISW) считают, что российские удары по украинским судоходным и сельскохозяйственным инфраструктурным объектам на юге Украины, возможно, стихают или переходят в режим временного затишья.

«Интенсивность российских ударов беспилотниками и ракетами по украинской судоходной и сельскохозяйственной инфраструктуре на юге Украины неуклонно снижалась с 19 июля. Украинский Генеральный штаб сообщил, что 22 июля российские силы запустили только пять беспилотников «Шахед» с юго-восточного направления — все они, как сообщается, были перехвачены украинской ПВО», — пишут аналитики.

В ISW напомнили, что 20 июля российские войска запустили семь крылатых ракет «Оникс», четыре противокорабельные ракеты Х-22, три крылатые ракеты морского базирования «Калибр», пять баллистических ракет «Искандер» и 19 беспилотников иранского производства «Шахед». 18 и 19 июля российские силы выпустили по Украине еще больше снарядов.