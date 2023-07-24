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Махинации с тендерами: дело экс-чиновника ХОВА передали в суд

Общество 11:49   24.07.2023
Виктория Яковенко
Махинации с тендерами: дело экс-чиновника ХОВА передали в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Бывшую главную специалистку департамента науки и образования ХОВА обвиняют в служебных злоупотреблениях во время государственных закупок: сумма ущерба составляет почти 1,3 млн грн.

«По данным следствия, осенью 2021 года указанный департамент проводил закупку современного оборудования для проведения коррекционно-развитых занятий в харьковскую специализированную школу для детей с нарушениями зрения. Уполномоченное лицо по закупкам определило победителем киевское ООО, что предложило значительно завышенные цены на указанный товар. В дальнейшем договор был заключен именно с этим поставщиком. Цена за единицу товара от киевской фирмы составила почти 193 тысячи гривен», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако правоохранители установили, что стоимость предмета закупки завышена: на дату заключения договора он стоил 120 тыс. грн.

Экс-чиновнице грозит от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Злоупотребление служебным положением: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшую главную специалистку департамента науки и образования ХОВА обвиняют в служебных злоупотреблениях во время государственных закупок: сумма ущерба составляет почти 1,3 млн грн.".