Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду
Колишню спеціалістку департаменту науки і освіти ХОВА обвинувачують у службових зловживаннях під час державних закупівель: сума шкоди сягає майже 1,3 млн грн.
«За даними слідства, восени 2021 року зазначений департамент проводив закупівлю сучасного обладнання для проведення корекційно-розвиткових занять у харківську спеціалізовану школу для дітей з порушеннями зору. Уповноважена особа з питань закупівель визначила переможцем київське ТОВ, що запропонувало значно завищені ціни на вказаний товар. У подальшому договір був укладений саме з цим постачальником. Ціна за одиницю товару від київської фірми склала майже 193 тисяч гривень», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Однак правоохоронці встановили, що вартість предмета закупівлі завищена: на дату укладення договору це коштувало 120 тис. грн.
Ексчиновниці загрожує від 3 до 6 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо: Зловживання службовим становищем: чиновниці ХОВА повідомили про підозру
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 11:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишню спеціалістку департаменту науки і освіти ХОВА обвинувачують у службових зловживаннях під час державних закупівель: сума шкоди сягає майже 1,3 млн грн.".