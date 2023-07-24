Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду

Колишню спеціалістку департаменту науки і освіти ХОВА обвинувачують у службових зловживаннях під час державних закупівель: сума шкоди сягає майже 1,3 млн грн.

«За даними слідства, восени 2021 року зазначений департамент проводив закупівлю сучасного обладнання для проведення корекційно-розвиткових занять у харківську спеціалізовану школу для дітей з порушеннями зору. Уповноважена особа з питань закупівель визначила переможцем київське ТОВ, що запропонувало значно завищені ціни на вказаний товар. У подальшому договір був укладений саме з цим постачальником. Ціна за одиницю товару від київської фірми склала майже 193 тисяч гривень», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Однак правоохоронці встановили, що вартість предмета закупівлі завищена: на дату укладення договору це коштувало 120 тис. грн.

Ексчиновниці загрожує від 3 до 6 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.