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Житель Харьковщины помогал оккупантам готовить референдум: его разоблачили

Общество 12:22   24.07.2023
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины помогал оккупантам готовить референдум: его разоблачили Фото: Владислав Абдула

51-летний мужчина во время оккупации Харьковщины сотрудничал с российскими военными.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, коллаборант добровольно согласился на фейковую должность «помощника начальника Волчанского территориального управления ВГА Волчанского района».

С июля по сентябрь злоумышленник принимал и регистрировал документы местных жителей для назначения и выдачи денежных выплат в российских рублях.

«Таким образом, мужчина способствовал укреплению российской власти и создавал иллюзию, будто рашисты с заботой относятся к жителям оккупированных территорий», — отметили в СБУ.

Кроме того, коллаборант вел учет местных жителей и передавал их данные в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для подготовки фейкового референдума.

Сейчас фигурант прячется от следствия на временно оккупированной территории Украины.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 12:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний мужчина во время оккупации Харьковщины сотрудничал с российскими военными.".