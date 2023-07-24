Житель Харьковщины помогал оккупантам готовить референдум: его разоблачили

51-летний мужчина во время оккупации Харьковщины сотрудничал с российскими военными.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, коллаборант добровольно согласился на фейковую должность «помощника начальника Волчанского территориального управления ВГА Волчанского района».

С июля по сентябрь злоумышленник принимал и регистрировал документы местных жителей для назначения и выдачи денежных выплат в российских рублях.

«Таким образом, мужчина способствовал укреплению российской власти и создавал иллюзию, будто рашисты с заботой относятся к жителям оккупированных территорий», — отметили в СБУ.

Кроме того, коллаборант вел учет местных жителей и передавал их данные в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для подготовки фейкового референдума.

Сейчас фигурант прячется от следствия на временно оккупированной территории Украины.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).