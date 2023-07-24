Мешканець Харківщини допомагав окупантам готувати референдум: його викрили

51-річний чоловік під час окупації Харківщини співпрацював з російськими військовими.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, колаборант добровільно погодився на фейкову посаду «помощника начальника Волчанского территориального управления ВГА Волчанского района».

З липня по вересень зловмисник займався приймав та реєстрував документи місцевих мешканців для призначення і видачі грошових виплат в російських рублях.

«Таким чином чоловік сприяв зміцненню російської влади та створював ілюзію, неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій», – зазначили в СБУ.

Крім цього, колаборант вів облік місцевих жителів та передавав їх дані до окупаційної адміністрації. Отримані персональні відомості громадян ворог використовував для підготовки фейкового референдуму.

Наразі фігурант ховається від слідства на тимчасово окупованій території України.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).