Синегубов сообщил о трех раненых обстрелами на Харьковщине за сутки
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 25 июля.
«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с помощью боевой авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Гурьев Казачок, Песчаное, Волчанск, Двуречная, Западное, Купянск и другие населенные пункты. В с. Песчаное Купянского района обстрелом поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и две женщины 31 и 48 лет«, — сообщил об основных происшествиях за сутки начальник ХОВА.
Он отметил, что на Купянском направлении враг нанес серию авиаударов. Пострадали районы населенных пунктов Терны, Ольшана и Кисловка.
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«Наши защитники ведут бои с оккупантами и наносят врагу ощутимые потери», — подчеркнул Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 25 июля".