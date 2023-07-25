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Синегубов сообщил о трех раненых обстрелами на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:46   25.07.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о трех раненых обстрелами на Харьковщине за сутки Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 25 июля.

«За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с помощью боевой авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Гурьев Казачок, Песчаное, Волчанск, Двуречная, Западное, Купянск и другие населенные пункты. В с. Песчаное Купянского района обстрелом поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и две женщины 31 и 48 лет«, — сообщил об основных происшествиях за сутки начальник ХОВА.

Он отметил, что на Купянском направлении враг нанес серию авиаударов. Пострадали районы населенных пунктов Терны, Ольшана и Кисловка.

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«Наши защитники ведут бои с оккупантами и наносят врагу ощутимые потери», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 25 июля".