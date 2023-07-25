Live
  • Вівторок 25.07.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.58
    • 🟢

Синєгубов повідомив про трьох поранених обстрілами на Харківщині за добу

Події 08:46   25.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про трьох поранених обстрілами на Харківщині за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію на Харківщині станом на ранок 25 липня.

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти. У с. Піщане Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 та 48 років“, – повідомив про основні події за добу начальник ХОВА.

Він зазначив, що на Куп’янському напрямку ворог завдав серію авіаударів. Постраждали райони населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка.

Читайте також:  Нічна атака “Шахедами” та п’ять авіаударів Харківщиною: зведення Генштабу

“Наші захисники ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат”, – підкреслив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду
Махінації з тендерами: справу ексчиновниці ХОВА передали до суду
24.07.2023, 11:49
ISW повідомив про ситуацію на Куп’янському напрямку: де точаться бої
ISW повідомив про ситуацію на Куп’янському напрямку: де точаться бої
25.07.2023, 07:42
Синєгубов повідомив про трьох поранених обстрілами на Харківщині за добу
Синєгубов повідомив про трьох поранених обстрілами на Харківщині за добу
25.07.2023, 08:46
ЗСУ просунулися на півдні – ISW підтвердив успіх на одному з напрямків
ЗСУ просунулися на півдні – ISW підтвердив успіх на одному з напрямків
25.07.2023, 08:09
Нічна атака “Шахедами” та п’ять авіаударів по Харківщині: зведення Генштабу
Нічна атака “Шахедами” та п’ять авіаударів по Харківщині: зведення Генштабу
25.07.2023, 07:16
Бійці ЗСУ можуть загинути на передовій від неякісних китайських турнікетів
Бійці ЗСУ можуть загинути на передовій від неякісних китайських турнікетів
24.07.2023, 21:43

Новини за темою:

08:24
По Харківщині вдарили двома ФАБ-250, є поранена – Синєгубов
09:30
На Куп’янському напрямку просування немає – Синєгубов спростовує успіхи РФ
08:52
Двоє загиблих і поранений: Синєгубов – про добу на Харківщині
16:20
На Харківщині поступово повертають світло в селище, яке за 10 км від РФ – ХОВА
08:48
Троє поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про трьох поранених обстрілами на Харківщині за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію на Харківщині станом на ранок 25 липня".