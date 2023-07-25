Синєгубов повідомив про трьох поранених обстрілами на Харківщині за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію на Харківщині станом на ранок 25 липня.

“Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти. У с. Піщане Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 та 48 років“, – повідомив про основні події за добу начальник ХОВА.

Він зазначив, що на Куп’янському напрямку ворог завдав серію авіаударів. Постраждали райони населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка.

“Наші захисники ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат”, – підкреслив Синєгубов.