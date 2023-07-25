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В Харькове не работают 26 лифтов: сколько починили в июле

Общество 09:48   25.07.2023
Оксана Горун
В Харькове не работают 26 лифтов: сколько починили в июле Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове продолжают восстанавливать лифты. Всего в домах коммунальной формы собственности в городе работает 6,6 тыс. подъемников.

«Сейчас в жилых домах коммунальной формы собственности работает 6,6 тыс. лифтов, 26 – временно не работают, — привели статистику в пресс-службе Харьковского горсовета. — В течение прошлой недели рабочие предприятия запустили в работу 16, а всего в июле – 45 лифтов. Также за июнь-июль возобновили 66 систем диспетчеризации. Кроме того, идет подготовка внутридомовых электросетей к работе в осенне-зимний период. Более 70% от запланированного количества работ уже выполнено».

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В мэрии отметили, что аварийные бригады КСП «Харьковгорлифт» с 17 по 23 июля обработали 828 заявок горожан, поступивших на диспетчерские предприятия и службу «15-62».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 09:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают восстанавливать лифты. Всего в домах коммунальной формы собственности в городе работает 6,6 тыс. подъемников".