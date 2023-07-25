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У Харкові не працюють 26 ліфтів: скільки полагодили в липні

Суспільство 09:48   25.07.2023
Оксана Горун
У Харкові не працюють 26 ліфтів: скільки полагодили в липні

У Харкові продовжують поновлювати ліфти. Загалом у будинках комунальної форми власності в місті працює 6,6 тис. підіймачів.

“Зараз у житлових будинках комунальної форми власності працює 6,6 тис. ліфтів, 26 – тимчасово не працюють, – навели статистику в пресслужбі Харківської міськради. – Впродовж минулого тижня робітники підприємства запустили в роботу 16, а всього у липні – 45 ліфтів. Також за червень-липень відновили 66 систем диспетчеризації. Крім того, триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до роботи в осінньо-зимовий період. Понад 70% від запланованої кількості робіт вже виконано”.

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У мерії зазначили, що аварійні бригади КСП “Харківміськліфт” з 17 по 23 липня опрацювали 828 заявок городян, які надійшли на диспетчерські підприємства та службу “15-62”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 09:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують поновлювати ліфти. Загалом у будинках комунальної форми власності в місті працює 6,6 тис. підіймачів".