У Харкові не працюють 26 ліфтів: скільки полагодили в липні
У Харкові продовжують поновлювати ліфти. Загалом у будинках комунальної форми власності в місті працює 6,6 тис. підіймачів.
“Зараз у житлових будинках комунальної форми власності працює 6,6 тис. ліфтів, 26 – тимчасово не працюють, – навели статистику в пресслужбі Харківської міськради. – Впродовж минулого тижня робітники підприємства запустили в роботу 16, а всього у липні – 45 ліфтів. Також за червень-липень відновили 66 систем диспетчеризації. Крім того, триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до роботи в осінньо-зимовий період. Понад 70% від запланованої кількості робіт вже виконано”.
Читайте також: Грабував жінок у ліфтах: на Харківщині до в’язниці відправили розбійника
У мерії зазначили, що аварійні бригади КСП “Харківміськліфт” з 17 по 23 липня опрацювали 828 заявок городян, які надійшли на диспетчерські підприємства та службу “15-62”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові не працюють 26 ліфтів: скільки полагодили в липні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують поновлювати ліфти. Загалом у будинках комунальної форми власності в місті працює 6,6 тис. підіймачів".