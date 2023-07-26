Лес и трава горели в Купянском и Чугуевском районах из-за обстрелов (фото)
Два пожара в экосистемах произошло в Харьковской области 26 июля в результате российских обстрелов. В Чугуевском районе горела сухая трава, а в Купянском — хвойная подстилка в сосновом лесу.
В 12:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Бугаевка Волчанской громады Чугуевского района. Вражеские снаряды упали на открытой территории и подожгли сухую траву, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар площадью около 1 га ликвидировали в 13:40. Пострадавших нет.
Около 15:00 враг в очередной раз массированно обстрелял сосновый лес возле села Подолы Куриловской громады Купянского района. Горела хвойная подстилка на площади около 1,5 га. В 17:22 огонь потушили. Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 19:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара в экосистемах произошло в Харьковской области 26 июля в результате российских обстрелов. В Чугуевском районе горела сухая трава, а в Купянском — хвойная подстилка в сосновом лесу.".