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Лес и трава горели в Купянском и Чугуевском районах из-за обстрелов (фото)

Происшествия 19:12   26.07.2023
Елена Нагорная
Лес и трава горели в Купянском и Чугуевском районах из-за обстрелов (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Два пожара в экосистемах произошло в Харьковской области 26 июля в результате российских обстрелов. В Чугуевском районе горела сухая трава, а в Купянском — хвойная подстилка в сосновом лесу.

В 12:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Бугаевка Волчанской громады Чугуевского района. Вражеские снаряды упали на открытой территории и подожгли сухую траву, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар площадью около 1 га ликвидировали в 13:40. Пострадавших нет.

Около 15:00 враг в очередной раз массированно обстрелял сосновый лес возле села Подолы Куриловской громады Купянского района. Горела хвойная подстилка на площади около 1,5 га. В 17:22 огонь потушили. Жертв и пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 19:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара в экосистемах произошло в Харьковской области 26 июля в результате российских обстрелов. В Чугуевском районе горела сухая трава, а в Купянском — хвойная подстилка в сосновом лесу.".