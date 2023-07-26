Лес и трава горели в Купянском и Чугуевском районах из-за обстрелов (фото)

Два пожара в экосистемах произошло в Харьковской области 26 июля в результате российских обстрелов. В Чугуевском районе горела сухая трава, а в Купянском — хвойная подстилка в сосновом лесу.

В 12:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Бугаевка Волчанской громады Чугуевского района. Вражеские снаряды упали на открытой территории и подожгли сухую траву, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар площадью около 1 га ликвидировали в 13:40. Пострадавших нет.

Около 15:00 враг в очередной раз массированно обстрелял сосновый лес возле села Подолы Куриловской громады Купянского района. Горела хвойная подстилка на площади около 1,5 га. В 17:22 огонь потушили. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области