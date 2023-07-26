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В Харьковской области горели 20 га поля с пшеницей (фото)

Происшествия 15:13   26.07.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области горели 20 га поля с пшеницей (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

26 июля около 12:09 в окрестностях села Бессарабовка в Красноградском районе произошел масштабный пожар на поле.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, горело поле с пшеницей одного из сельскохозяйственных предприятий. Площадь пожара составила около 20 га. Благодаря действиям спасателей и аграриев, еще более 60 га пшеницы удалось спасти от огня.

В 13:10 пожар локализовали, в 13:30 — ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается, добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июля около 12:09 в окрестностях села Бессарабовка в Красноградском районе произошел масштабный пожар на поле.".