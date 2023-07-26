В Харьковской области горели 20 га поля с пшеницей (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
26 июля около 12:09 в окрестностях села Бессарабовка в Красноградском районе произошел масштабный пожар на поле.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, горело поле с пшеницей одного из сельскохозяйственных предприятий. Площадь пожара составила около 20 га. Благодаря действиям спасателей и аграриев, еще более 60 га пшеницы удалось спасти от огня.
В 13:10 пожар локализовали, в 13:30 — ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается, добавили в ГСЧС.
Читайте также: Ночной пожар после «прилета» в Первомайском: данные ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области горели 20 га поля с пшеницей (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июля около 12:09 в окрестностях села Бессарабовка в Красноградском районе произошел масштабный пожар на поле.".