В Харьковской области горели 20 га поля с пшеницей (фото)

26 июля около 12:09 в окрестностях села Бессарабовка в Красноградском районе произошел масштабный пожар на поле.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, горело поле с пшеницей одного из сельскохозяйственных предприятий. Площадь пожара составила около 20 га. Благодаря действиям спасателей и аграриев, еще более 60 га пшеницы удалось спасти от огня.

В 13:10 пожар локализовали, в 13:30 — ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается, добавили в ГСЧС.