У Харківській області горіли 20 га поля з пшеницею (фото)

26 липня близько 12:09 на околиці села Бесарабівка у Красноградському районі сталася масштабна пожежа на полі.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, горіло поле з пшеницею одного з сільськогосподарських підприємств. Площа пожежі склала близько 20 га. Завдяки діям рятувальників та аграріїв ще понад 60 га пшениці вдалося врятувати від вогню.

О 13:10 пожежу локалізували, о 13:30 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.