У Харківській області горіли 20 га поля з пшеницею (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
26 липня близько 12:09 на околиці села Бесарабівка у Красноградському районі сталася масштабна пожежа на полі.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, горіло поле з пшеницею одного з сільськогосподарських підприємств. Площа пожежі склала близько 20 га. Завдяки діям рятувальників та аграріїв ще понад 60 га пшениці вдалося врятувати від вогню.
О 13:10 пожежу локалізували, о 13:30 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Читайте також: Нічна пожежа після “прильоту” в Первомайському: дані ДСНС
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харківській області горіли 20 га поля з пшеницею (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 липня близько 12:09 на околиці села Бесарабівка у Красноградському районі сталася масштабна пожежа на полі.".