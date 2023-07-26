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У Харківській області горіли 20 га поля з пшеницею (фото)

Події 15:13   26.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області горіли 20 га поля з пшеницею (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

26 липня близько 12:09 на околиці села Бесарабівка у Красноградському районі сталася масштабна пожежа на полі.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, горіло поле з пшеницею одного з сільськогосподарських підприємств. Площа пожежі склала близько 20 га. Завдяки діям рятувальників та аграріїв ще понад 60 га пшениці вдалося врятувати від вогню.

О 13:10 пожежу локалізували, о 13:30 – ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 15:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 липня близько 12:09 на околиці села Бесарабівка у Красноградському районі сталася масштабна пожежа на полі.".