Ліс і трава горіли на Куп’янщині та Чугуївщині через обстріли (фото)

Дві пожежі в екосистемах сталися на Харківщині 26 липня внаслідок російських обстрілів. У Чугуївському районі горіла суха трава, а в Куп’янському – хвойна підстилка у сосновому лісі.

О 12:20 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. Ворожі снаряди впали на відкритій території та підпалили суху траву, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежу площею близько 1 га ліквідували о 13:40. Постраждалих немає.

Близько 15:00 ворог вкотре масово обстріляв сосновий ліс біля села Подоли Курилівської громади Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі близько 1,5 га. О 17:22 вогонь загасили. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області