Ліс і трава горіли на Куп’янщині та Чугуївщині через обстріли (фото)
Дві пожежі в екосистемах сталися на Харківщині 26 липня внаслідок російських обстрілів. У Чугуївському районі горіла суха трава, а в Куп’янському – хвойна підстилка у сосновому лісі.
О 12:20 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. Ворожі снаряди впали на відкритій території та підпалили суху траву, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Пожежу площею близько 1 га ліквідували о 13:40. Постраждалих немає.
Близько 15:00 ворог вкотре масово обстріляв сосновий ліс біля села Подоли Курилівської громади Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі близько 1,5 га. О 17:22 вогонь загасили. Жертв та постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 19:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі в екосистемах сталися на Харківщині 26 липня внаслідок російських обстрілів. У Чугуївському районі горіла суха трава, а в Куп’янському – хвойна підстилка у сосновому лісі.".