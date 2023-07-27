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Покупайте генераторы. Глава «Укрэнерго» призвал харьковчан готовиться к зиме

Общество 19:44   27.07.2023
Оксана Якушко
Покупайте генераторы. Глава «Укрэнерго» призвал харьковчан готовиться к зиме

Вероятность блекаутов и отключений в Харьковской области зависит от характера и успешности атак врага, поэтому лучше иметь автономный источник питания, считает председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Мы находимся в войне. В войне иметь автономный источник питания – хорошая идея. Мы не знаем, что враг готовит нам на зиму. Мы не можем спрогнозировать вероятность блекаутов или отключений электроэнергии просто потому, что это зависит практически полностью от характера и успешности атак в том или ином регионе и в целом по энергосистеме. Что мы можем – это подготовиться. Граждане могут подготовиться, мы все уже знаем как – генераторы. Если они есть – их надо подготовить на всякий случай. Если их нет, но есть возможность приобрести — это хорошая идея», — посоветовал Кудрицкий.

Ракетно-дроновая кампания рф по энергообъектам началась с Харьковщины – в сентябре прошлого года, напомнил Кудрицкий.

«Мы в этом году начнем с другой конфигурации сети, с другим оборудованием на электростанциях. В этом сезоне мы будем, с точки зрения укреплений, готовы лучше, чем в прошлом сезоне», – заявил глава НЭК.

Читайте также: На Харьковщине россияне разрушили 75% энергообъектов – Укрэнерго

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 19:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вероятность блекаутов и отключений в Харьковской области зависит от характера и успешности атак врага, поэтому лучше иметь автономный источник питания, считает председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.".