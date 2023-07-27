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Купуйте генератори. Голова “Укренерго” закликав харків’ян готуватися до зими

Суспільство 19:44   27.07.2023
Оксана Якушко
Купуйте генератори. Голова “Укренерго” закликав харків’ян готуватися до зими

Імовірність блекаутів та відключень у Харківській області залежить від характеру та успішності атак ворога, тому краще мати автономне джерело живлення, вважає голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

«Ми знаходимось у війні. У війні мати автономне джерело живлення – це хороша ідея. Ми не знаємо, що ворог готує нам на зиму. Ми не можемо спрогнозувати ймовірність блекаутів чи відключень електроенергії, просто тому, що це залежить практично повністю від характеру й успішності атак у тому чи іншому регіоні й в цілому по енергосистемі. Що ми можемо — це підготуватися. Громадяни можуть підготуватися, ми всі вже знаємо як — генератори. Якщо вони є — їх треба підготувати про всяк випадок. Якщо їх немає, але є можливість придбати, — це хороша ідея”, – порадив Кудрицький.

Ракетно-дронова кампанія рф по енергооб’єктах почалася з Харківщини – у вересні минулого року, нагадав Кудрицький.

«Ми цей рік почнемо з іншої конфігурації мережі, з іншим обладнанням на електростанціях. В цьому сезоні ми будемо, з точки зору укріплень, готові краще, ніж у минулому сезоні», – заявив голова НЕК.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 19:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Імовірність блекаутів та відключень у Харківській області залежить від характеру та успішності атак ворога, тому краще мати автономне джерело живлення, вважає голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.".