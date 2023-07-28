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Ветер в Харькове повалил 52 дерева и 200 веток (фото)

Происшествия 10:43   28.07.2023
Оксана Горун
Ветер в Харькове повалил 52 дерева и 200 веток (фото) Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»

В Харькове ликвидируют последствия непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» сообщили о ситуации по состоянию на 10 утра 28 июля.

«По состоянию на 10 часов утра 28 июля по городу на придомовой территории пока обнаружено 52 поврежденных дерева и около 200 упавших веток. Больше всего пострадал Индустриальный район, там повреждено 29 деревьев и 110 веток», — сообщили коммунальщики.

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Специалисты уже распиливают деревья и убирают упавшие ветки.

Поваленные деревья в Харькове 28 июля 2023 3
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
Поваленные деревья в Харькове 28 июля 2023 2
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
Поваленные деревья в Харькове 28 июля 2023
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ликвидируют последствия непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» сообщили о ситуации по состоянию на 10 утра 28 июля".