Ветер в Харькове повалил 52 дерева и 200 веток (фото)

В Харькове ликвидируют последствия непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» сообщили о ситуации по состоянию на 10 утра 28 июля.

«По состоянию на 10 часов утра 28 июля по городу на придомовой территории пока обнаружено 52 поврежденных дерева и около 200 упавших веток. Больше всего пострадал Индустриальный район, там повреждено 29 деревьев и 110 веток», — сообщили коммунальщики.

Специалисты уже распиливают деревья и убирают упавшие ветки.