Ветер в Харькове повалил 52 дерева и 200 веток (фото)
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове ликвидируют последствия непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» сообщили о ситуации по состоянию на 10 утра 28 июля.
«По состоянию на 10 часов утра 28 июля по городу на придомовой территории пока обнаружено 52 поврежденных дерева и около 200 упавших веток. Больше всего пострадал Индустриальный район, там повреждено 29 деревьев и 110 веток», — сообщили коммунальщики.
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Специалисты уже распиливают деревья и убирают упавшие ветки.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ликвидируют последствия непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» сообщили о ситуации по состоянию на 10 утра 28 июля".